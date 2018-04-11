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В центре Хабаровска разбился вертолет, шестеро погибших
11.04.2018 07:31
Обломки вертолета, выполнявшего тренировочный полет, разбросало на площади 120 квадратных метров, сообщают местные СМИ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В результате крушения погибли шесть человек Фото: dvnovosti.ru На борту находилось шесть человек, они погибли. Обломки вертолета разбросало на площади 120 квадратных метров. Пожар потушен.Вертолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, взлетел в 11.02 по местному времени (4.02 по Киеву) и упал спустя 23 минуты.Предположительно, вертолет зацепился за вышку, не заметив ее в тумане.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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