Обломки вертолета, выполнявшего тренировочный полет, разбросало на
площади 120 квадратных метров, сообщают местные СМИ. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В результате крушения погибли
шесть человек Фото: dvnovosti.ru На борту находилось шесть человек,
они погибли. Обломки вертолета разбросало на площади 120
квадратных метров. Пожар потушен.Вертолет, выполнявший
учебно-тренировочный полет, взлетел в 11.02 по местному времени
(4.02 по Киеву) и упал спустя 23 минуты.Предположительно, вертолет
зацепился за вышку, не заметив ее в тумане.
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