|В Украине пить стали больше и жёстче
|11.04.2018 07:35
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В среднем каждый житель Украины тратит 575 грн в год на алкогольные напитки, тогда как на еду граждане тратят половину семейного бюджета. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. В 2017 году среднестатистический житель Украины тратил на алкоголь 287 грн.
Эти деньги тратились на ликероводочные напитки. Расходы наших соотечественников на вина составили 137 грн в год на одного украинца.
Также в сообщении Государственной службы статистики говорится о том, что украинцы тратили 89 грн на коньяк и 61 грн на шампанское.
В общей сложности украинцы потратили на алкогольные напитки в течение прошлого года - 12 млрд грн. на водку и ликероводочные напитки, 5,8 млрд грн потратили на вина.
На коньяк и шампанское в 2017 году украинцы потратили 3,8 млрд грн. и 2,6 млрд грн соответственно.