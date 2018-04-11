Он должен явиться на допрос 12 апреля

Об этом сообщает RMF24 .

"До сих пор продолжаются ужасные обвинения в измене, убийстве и заговоре против президента. До сих пор по прокуратурам ходят политики предыдущей команды. Я пойду в прокуратуру в ближайшее время", - сказал Коморовский.

Он должен явиться на допрос 12 апреля.

По информации Национальной прокуратуры, Коморовского допросят в рамках производства, что касается невыполнения обязанностей государственными служащими сразу после Смоленской катастрофы.

Когда состоялась Смоленская катастрофа Бронислав Коморовский был маршалом польского Сейма. После гибели Леха Качиньского он стал и.о. главы государства, а летом 2010 года - избран президентом.

Как сообщалось, председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв на борту.

Напомним, 10 апреля 2010 неподалеку аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.