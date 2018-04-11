Корпорация Google известна не только своей мобильной ОС Android, поисковой системой, многочисленными сервисами и приложениями, но и своей заботой о том, чтобы энергия, которая используется, поступала из возобновляемых источников.

Как стало известно, в 2017 году Google стала крупнейшим корпоративным покупателем солнечной и ветряной энергии, информирует svodka.net.

На прошлой неделе об аналогичном достижении объявила компания Apple: компания теперь на 100% снабжается электроэнергией из «чистых», возобновляемых источников. Это включает офисы, дата-центры, розничные магазины и другие объекты компании в 43 странах мира.

В компании Google похвастались, что стали первым бизнесом такого масштаба, достигшим подобного уровня потребления «чистой» энергии, и имеют контракты на поставку 3 гигаватт из возобновляемых источников — больше, чем любой другой корпоративный потребитель электроэнергии в мире (и примерно впятеро больше, чем Apple — так у Google и дата-центров в разы больше). Благодаря политике закупки «чистой» энергии, которой следует поисковик, в подобные энергетические проекты по всему миру было вложено 3 миллиарда долларов.

Поисковый великан Google, как и многие другие технологические компании, продвигающие большие, значимые для технического прогресса проекты, стремится сделать работу своих мощностей более дружественной окружающей среде. Например, Amazon и Facebook также пообещали постепенно довести долю электричества из возобновляемых источников в своем энергопотреблении до 100-процентов. Microsoft объявила, что нейтрализовала свой «углеродный след» за счет закупок энергии из возобновляемых источников и инвестиций в «чистые» энергопроекты, еще в 2012-м. К 2030-му году разработчик Windows обязался сократить выбросы оксидов углерода, связанные с его бизнесом, на 75% по сравнению с 2017-м.

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