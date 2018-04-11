В Украине инфляция может превысить прогнозы . Из-за роста расходов на оплату труда.

"Расходы на оплату труда в 2018 году в Украине составят более 18% ВВП. Это, несмотря на то, что зарплаты для учителей, врачей и госслужащих уже достигли докризисных показателей. Фискальные риски очень высоки. Поэтому ожидаем инфляцию на уровне до 10% в 2018 году", - сообщил экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач,передает со ссылкой на .

Таким образом, инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 9,9%. Ранее прогнозы были менее пессимистичными - 7%. 2019-го ожидается инфляция 7,3%. В 2020 - 6,5%.

Номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3 428 млрд грн. В 2019 - 3 854 млрд грн, в 2020 - 4 314 млрд грн.

Кроме того, в этом году на 14% вырастет импорт. Экспорт - на 8%.

в 2018 году ожидает недостаток госбюджета на уровне 2,5% ВВП. Госдолг - на уровне 75,1% ВВП.

По данным , в феврале 2018 года потребительская инфляция незначительно замедлилась в годовом измерении до 14,0% с 14,1% в январе. В месячном измерении индекс потребительских цен вырос на 0,9%.

В государственном бюджете 2018 года заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 грн за долл.

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