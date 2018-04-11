|Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ о расследовании химатак в Сирии
|11.04.2018 07:40
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Совет Безопасности Организации Объединенных Наций не поддержал проект резолюции о разработке нового механизма расследования химических атак в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, автором которого является Россия, поддержали Китай, Казахстан, Боливия, Эфиопия, Экваториальная Гвинея и сама Российская Федерация. Еще семь членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций выступили против проекта резолюции.
Отмечается, что Кувейт и Кот-д'Ивуар воздержались от голосования.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, немецкое правительство заявило, что сирийские власти должны быть привлечены к ответственности за смертельные химические атаки против собственного населения в Думе.
Соединенные Штаты Америки могут нанести ракетный удар по Сирии в связи с использованием химического оружия в городе Дума под Дамаском.
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