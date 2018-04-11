Сирия не позволит повторить в стране иракского и ливийского сценария разорения и смены власти, заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари.

«Я бы хотел сказать западным странам — ваши угрозы агрессии, маневры, ложь и терроризм никогда не заставят нас, как одного из государств-основателей этой организации, свернуть с пути наших прав и выполнения наших обязательств в соответствии с национальной конституцией и защищать наш суверенитет и территориальную целостность и защищаться от любой агрессии. Мы никому не позволим — постоянному или непостоянному члену СБ сделать с нами то, что они сделали с Ираком и Ливией», — заявил он на заседании СБ ООН.

В начале выступления представителя Сирии постпреды США, Франции и Великобритании традиционно покинули зал Совета.

«Мы можем видеть их корабли в восточной части Средиземного моря. Они ждали вето, чтобы начать агрессию», — сказал Джаафари по итогам голосования.

Во вторник Совет Безопасности ООН рассмотрел два проекта резолюций — американский и российский по учреждению и мандату нового механизма расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Предложенный США проект резолюции заблокировала Россия. Российский проект не получил необходимого количества голосов для принятия.

США и ряд других государств ранее заявили, что сирийские власти 5 февраля применили химическое оружие против гражданского населения в Думе (Восточная Гута). МИД Сирии назвал безосновательными обвинения в использовании химоружия и решительно осудил такие заявления.

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