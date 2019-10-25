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В полиции Харькова заявили, что между перестрелкой и взрывом на вокзале есть связь
25.10.2019 21:28
В харьковской полиции подтвердили связь между перестрелкой и взрывом на вокзале
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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