В Китае из-за взрыва авто 13 человек ранены и семеро пропали без вести Взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов В результате взрыва автомобиля в китайском городе Шанли провинции Шэньси 13 человек пострадали и 7 пропали без вести. Фото: з вільних джерел Всех пострадавших доставили в местные больницы, - сообщает HSW. Как сообщает издание, взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов. По предварительным данным, взорвался опасный устройство, которое перевозили в транспорте. На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и медики. Для расследования причин аварии создана специальная рабочая группа. Напомним, семеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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