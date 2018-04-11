|В Китае из-за взрыва авто 13 человек ранены и семеро пропали без вести
|11.04.2018 07:44
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Взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузовВ результате взрыва автомобиля в китайском городе Шанли провинции Шэньси 13 человек пострадали и 7 пропали без вести.
Фото: з вільних джерел
Всех пострадавших доставили в местные больницы, - сообщает HSW.
Как сообщает издание, взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов. По предварительным данным, взорвался опасный устройство, которое перевозили в транспорте.
На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и медики. Для расследования причин аварии создана специальная рабочая группа.
Напомним, семеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии.
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