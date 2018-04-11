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В Китае из-за взрыва авто 13 человек ранены и семеро пропали без вести
11.04.2018 07:44
В Китае из-за взрыва авто 13 человек ранены и семеро пропали без вести
Взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов
В результате взрыва автомобиля в китайском городе Шанли провинции Шэньси 13 человек пострадали и 7 пропали без вести.
В Китае из-за взрыва авто 13 человек ранены и семеро пропали без вести Фото: з вільних джерел

Всех пострадавших доставили в местные больницы, -  сообщает HSW.

Как сообщает издание, взорвалось авто для перевозки взрывоопасных грузов. По предварительным данным, взорвался опасный устройство, которое перевозили в транспорте.

На месте происшествия работают правоохранители, пожарные и медики. Для расследования причин аварии создана специальная рабочая группа.

Напомним, семеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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