На Луганщине ожидается высокая пожарная опасность

На Луганщине со среды ожидается высокая пожарная опасность, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области.

"По данным Луганского областного ЦГМ, начиная с 11 апреля 2018 кое-где, в дальнейшем с 13 апреля на значительной территории Луганской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс)", – говорится в сообщении на странице управления в Фейсбук в среду утром.

В ГУ ГСЧС Украины в области призывает соблюдать правила пожарной безопасности близко лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.