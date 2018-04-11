Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что жители Авдеевки из-за обстрела боевиков провели ночь в укрытиях. Жебривский: Обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра Фото: Павло Жебрівський / Facebook сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский."Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель военно-гражданской администрации Авдеевки, обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", – написал он. https://www.facebook.com/zhebrivskyi/posts/893989444116909 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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