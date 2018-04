Трамп и его советники обсуждают, какой силы удар следует нанести по Сирии Во вторник президент США и его советники обсуждали вопрос о более серьезном, чем прошлогодний, ударе по Сирии, сообщила газета The New York Times. США 7 апреля 2017 года нанесли ракетный удар по военной базе в провинции Хомс на западе Сирии. С боевых кораблей в Средиземном море по авиабазе "Шайрат" были выпущены около 60 ракет "Томагавк". "Официальные представители администрации (во вторник - ИФ) заявили, что они рассчитывают на то, что новый удар будет более обширным, чем прошлогодний, вопрос вызвало только то, насколько обширнее он должен быть", - пишет издание. Высказывались опасения, что "операция такого же масштаба... не будет эффективной для сдерживания военных усилий Сирии". В частности, сообщает газета, рассматривались предложения о том, чтобы в ходе новой операции, в отличие от удара 2017 года, "удары были бы нанесены не только по одной цели, и проведение операции не ограничивалось одним днем". "Тем не менее, Д.Трамп по-прежнему неохотно отнесся к боле глубокому и длительному вовлечению США (в Сирию - ИФ)", - сообщает The New York Times. "Направление бомбардировщиков и истребителей с американскими или французскими пилотами для ударов по сирийским аэродромам или другим целям считается рискованным, поскольку приведет к углублению конфликта, если кто-то из пилотов будет сбит. Поэтому Пентагон склонятся к прошлогоднему варианту, когда два эсминца ВМС США осуществили пуск по авиабазе "Шайрат" 59 "Томагавков", - считает издание. По его мнению, Франция и Великобритания готовы поддержать удар по Сирии, однако накануне британский премьер Тереза Мэй в телефонной беседе заявила президенту США Дональду Трампу, что не следует спешить с нанесением удара до получения весомых доказательств применения химоружия в сирийском городе Думе, о чем сообщила газета The Times. Ранее газета The Wall Street Journal проинформировала, что США приступили к "подготовке почвы" для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о "подозрениях", что в сирийском городе Дума было применено химическое оружие, обвинив в этом официальный Дамаск и Россию. Газета отметила, что перед встречей с военным руководством Д.Трамп заявил журналистам, что он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным", - заявил президент. В настоящее время эсминец ВМС США "Дональд Кук", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис", подошел к сирийскому городу Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в примерно 100 км, сообщил телеканал CNN Turk. По данным The Wall Street Journal, в ближайшее время к "Дональду Куку" присоединится также ракетный эсминец ВМС США "Портер". Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока, сообщило американское издание "Старз энд страйпс". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



