Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборы

Об этом сообщает Reuters .

"Я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа с спецпрокуроры конфиденциальная, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего конфиденциального. Позвольте мне объяснить, что я не уверен, была повестка (от Мюллера), но я знаю , что мы сотрудничаем с ними ", - сказал Цукерберг, выступая на слушаниях в Конгрессе США.

Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборы. "Сенатор, нет, я не могу гарантировать невмешательство России, поскольку у нас идут гонки вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, - будет длится конфликт", - заявил Цукерберг.