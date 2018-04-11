|Facebook сотрудничает с спецпрокуроры США по делу РФ
|11.04.2018 07:52
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Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборыОснователь и хозяин социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания сотрудничает с офисом американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США.
Марк Цукерберг. Фото: wbur.org
Об этом сообщает Reuters .
"Я хочу быть осторожным здесь, поскольку наша работа с спецпрокуроры конфиденциальная, и я хочу убедиться, что во время открытой сессии я не раскрываю чего конфиденциального. Позвольте мне объяснить, что я не уверен, была повестка (от Мюллера), но я знаю , что мы сотрудничаем с ними ", - сказал Цукерберг, выступая на слушаниях в Конгрессе США.
Цукерберг заявил, что не может дать гарантий того, что Россия не будет в будущем вмешиваться в американские выборы. "Сенатор, нет, я не могу гарантировать невмешательство России, поскольку у нас идут гонки вооружений. Пока будут существовать люди в России, работа которых вмешиваться в выборы, - будет длится конфликт", - заявил Цукерберг.
Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.