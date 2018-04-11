Законопроект называется «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России».

Американские конгрессмены — демократ Хоакин Кастро и республиканец Майкл Тернер — внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, которым предлагается ввести санкции против людей, ответственных за отравление бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, предполагается запрет на транзакции с новым суверенным долгом России. Документ опубликован в базе документов конгресса, информирует svodka.net.

Законопроект называется «Акт солидарности с Великобританией против нарушений России». «Российская агрессия должна быть встречена силой и решимостью, в том числе при помощи санкций, направленных на сдерживание будущих российских нападений на диссидентов, экспатриантов и демократических активистов», — отмечается в законопроекте.

В тексте говорится, что санкции должен ввести президент в течение 60 дней после принятия законопроекта. Не позднее чем через 90 дней после введения санкций президент запретит американским гражданам участвовать в транзакциях с суверенным долгом России, выпущенным не ранее 180 дней после принятия закона.

Кроме того, согласно законопроекту, президент должен «до необходимой степени» блокировать и запрещать транзакции со всем имуществом или долями в имуществе ряда российских финансовых организаций, если это имущество или доли в имущесмтве находятся в США, попадают на территорию этой страны или поступают во владение гражданина США. В законопроекте перечислены финансовые организации, о которых идет речь, — это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Внеэкономбанк.

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6 апреля, Bloomberg сообщал об отказе Минфина США вводить санкции против российского госдолга. «Мы введем точечные санкции в отношении „плохих“ личностей и компаний вместо санкций к госдолгу», — приводило агентство слова министра финансов США Стивена Мнучина.

Минфин США предупреждал об опасности санкций против госдолга России. В докладе ведомства отмечалось, что санкции могут негативно повлиять на глобальные финансовые рынки.

Ввести санкции на инвестиции в госдолг России предлагалось в рамках закона, который Трамп подписал в августе 2017 года. Он был посвящен противодействию «противникам США» через санкции.

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30 января Минфин США представил «кремлевский доклад» — список бизнесменов и высокопоставленных российских чиновников, которых в Вашингтоне считают приближенными к президенту России Владимиру Путину. В списке фигурировали 210 россиян.

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