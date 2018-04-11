Вчера австрийские и румынские правоохранительные органы, вместе с Европолом, арестовали 10 подозреваемых в причастности к криминальной группе, занимающейся нелегальной перевозкой мигрантов в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

«Обвинение в размере до 7 тыс. евро было предъявлено мигрантам из Афганистана, Ирака, Пакистана и Сирии, которые были незаконно ввезены в ЕС преступной группировкой, координируемой пакистанским гражданином с помощью румынских и других граждан», — говорится в сообщении.

В ходе расследования в Румынии обыскали 19 помещений, а в Австрии – пять и одно транспортное средство. В результате обысков изъяты наличные средства, документы и мобильные телефоны.

Сообщается, что эта группировка существует с июля 2016 года и за это время нелегально перевезла в ЕС более 180 мигрантов.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира