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Жених покатал Леди Гагу в тележке из магазина
26.12.2017 17:04
Певица Леди Гага села в металлическую тележку для товаров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жених прокатил Леди Гагу Фото: ladygaga / Instagram  Фото опубликовали на странице певицы в Instagram.

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Публикация от Gaga Daily (@gagadaily) Дек 22, 2017 at 12:15 PST
Леди Гага и Карино обручены.Пара намерена начать подготовку к свадебной церемонии после того, как Леди Гага поправит свое здоровье. Певица страдает от фибромиалгии – мышечно-скелетной боли.Недавно Леди Гага вынуждена была отменить ряд концертов по состоянию здоровья.В июле 2016 года Гага объявила, что они с актером Тейлором Кинни решили сделать паузу в отношениях.В феврале 2017 года начался роман Гаги и Карино.

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