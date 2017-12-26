Певица Леди Гага села в металлическую тележку для товаров. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жених прокатил Леди Гагу Фото: ladygaga / Instagram Фото опубликовали на странице певицы в Instagram. caption this Публикация от Gaga Daily (@gagadaily) Дек 22, 2017 at 12:15 PST Леди Гага и Карино обручены.Пара намерена начать подготовку к свадебной церемонии после того, как Леди Гага поправит свое здоровье. Певица страдает от фибромиалгии – мышечно-скелетной боли.Недавно Леди Гага вынуждена была отменить ряд концертов по состоянию здоровья.В июле 2016 года Гага объявила, что они с актером Тейлором Кинни решили сделать паузу в отношениях.В феврале 2017 года начался роман Гаги и Карино. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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