|Сутки в АТО: 64 обстрелы, 5 пострадавших
|11.04.2018 07:59
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Также близко Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танковЗа прошедшие сутки, 10 апреля, боевики 64 раза обстреляли позиции сил АТО - 5 пострадавших.
Фото: EPA/UPG
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .
"На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали наши укрепления близко Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты" Бутовка ", - говорится в отчете.
Также близко Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, в районе Песков, Талаковка, Лебединского и Шахты "Бутовка" - из минометов калибра 82 мм.
Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитниках Лебединского, Авдеевки, Старогнатовка, Талаковка, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровка, Водяного, Шахты "Бутовка", опытно, Новотроицкого и Павлополь.
Вооружение БМП - по защитникам Песков, Гнутово и Красногоровки, близко Широкино - противотанковый ракетный комплекс.
"На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления близко Новоалександровки, а вооружение БМП - применил в районе Луганского", - отметили в штабе.
В результате вражеского огня 4 украинских воинов получили ранения, 1 военнослужащий получил боевое травмирования.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник, 9 апреля, провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой была ситуация на востоке Украины.