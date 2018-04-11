Также близко Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

"На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120 мм минометов попали наши укрепления близко Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и Шахты" Бутовка ", - говорится в отчете.

Также близко Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, в районе Песков, Талаковка, Лебединского и Шахты "Бутовка" - из минометов калибра 82 мм.

Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитниках Лебединского, Авдеевки, Старогнатовка, Талаковка, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровка, Водяного, Шахты "Бутовка", опытно, Новотроицкого и Павлополь.

Вооружение БМП - по защитникам Песков, Гнутово и Красногоровки, близко Широкино - противотанковый ракетный комплекс.

"На Луганском направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал наши укрепления близко Новоалександровки, а вооружение БМП - применил в районе Луганского", - отметили в штабе.

В результате вражеского огня 4 украинских воинов получили ранения, 1 военнослужащий получил боевое травмирования.