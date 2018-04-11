Ответ международного сообщества лидеры посчитали необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонных разговорах с президентом США Дональдом Трампом и французским президентом Эмманюэлем Макроном согласилась со словами о том, что международное общество «должно ответить» на предположительное применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Sky News, информирует svodka.net.

В ходе отдельного разговора британский премьер и Трамп сочли сообщения о химатаке в Сирии «в высшей степени достойными осуждения». Ответ международного сообщества лидеры посчитали необходимым для того, чтобы предотвратить использование химического оружия в мире. США, Британия и их союзники должны работать в тесном контакте, чтобы привлечь исполнителей атаки к ответственности, приводит Sky News сообщение офиса премьер-министра.

Ранее Трамп отменил свою поездку на Саммит Америк, который состоится в Лиме, для того чтобы проследить за ответом США на ситуацию в Сирии и за развитием ситуации в мире. В ночь на вторник Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон рассматривает возможность применения силы в координации с другими государствами.

По сообщениям активистов, жертвами химатаки в городе Дума, который контролируется оппозицией, стали не менее 60 человек.

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