



Відома співачка Світлана Лобода зовсім скоро вдруге стане мамою і поки шанувальники пліткують про те, хто ж є батьком дитини, зірка готується до пологів у Лос-Анджелесі але й не забуває про роботу.



Днями Світлана з'явилася на обкладинці російського Cosmopolitan, оголивши животик.



"Я до сьомого місяця працювала без вихідних. В рамках туру ми об'їздили близько 70 міст, кілька країн, і все це з тижневим відпусткою на початку січня. Та й зараз я не планую відпочивати, у мене в Лос-Анджелесі призначені зйомки, запис альбому, йде підготовка до грандіозних концертів цієї осені - так що плани великі)). А діти завжди зі мною, і Євочка і мій маленький кенгуру (сміється). Нічого не зміниться коли дитина народиться, у мене прекрасні няня, мама, вони завжди готові допомогти. Для всього знайдуться і час і сили. Я буду йти далі", - поділилась Світлана.



Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Кві 2018 р. о 10:55 PDT

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