В ночь на среду боевики обстреляли частный сектор Авдеевки

Боевики в ночь на среду обстреляли частный сектор Авдеевки, разрушены строения, пострадавших нет, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ночью пророссийские наемники обстреляли частный сектор так называемой старой Авдеевки. Попали в дом и сарай на улице Лермонтова. Как доложил мне Павел Малыхин, председатель ВЦА Авдеевки, обстрел начался ночью, люди успели спрятаться в укрытие и просидели там до утра. К счастью, никто не пострадал", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

П.Жебривский отметил, что на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа полиции.