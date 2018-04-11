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Гордон: Пусть лучше вопрос об отставке Холодницкого решается в США, а не в России
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11.04.2018 08:04
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На процессы в Украине влияют три силы – Россия, США и ЕС, не
исключено, что в ситуации с возможной отставкой главы
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Киев будет
прислушиваться к Вашингтону, предположил журналист, основатель
интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Мы
испытываем влияние трех сил Фото: Gordonua.com "Абсолютно вероятно,
что вопрос отставки Холодницкого будет решаться в США. И лучше бы
он решался в США, чем в России", – сказал журналист.Он
напомнил, что в своих мемуарах бывший вице-президент США Джо
Байден вспомнил, как требовал от украинской
власти увольнения генпрокурора Виктора Шокина в обмен на
кредитные гарантии от США. "И тот сукин сын был уволен, на его
место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил
прежний вице-президент США."То есть вопрос о снятии генерального
прокурора Шокина тоже решался в США. За это Украина получила,
исходя из слов Байдена, $1 млрд кредитных
гарантий. Правильно ли это? Как бы нам этого не хотелось, как
бы нам не стыдно было в этом признаться, но Украина сегодня не
субъект, а объект. Мы испытываем влияние трех сил", –
считает Гордон.Журналист назвал эти три силы: Россия, США и
Евросоюз. "Влияние третей силы, Евросоюза, мы чувствуем в
меньшей степени – у них хватает своих проблем. То есть, с
одной стороны, Россия. Это генетически привычное влияние старшего
брата. Для многих украинцев Россия, к сожалению, все равно остается
старшим братом – в этом и заключается "комплекс
меншовартості". С другой стороны – Соединенные Штаты. Это
большая геополитическая игра", – сказал Гордон. По
его мнению, сегодня Украина "слаба и не может за себя все
решать"."Потому что там, где два украинца, – три гетмана. И
второе – засилье российской агентуры на самых высоких
этажах власти. Американской агентуры практически нет, а вот
российской – столько, что диву даешься. И эти люди принимают
решения. Естественно, американское влияние тоже проявляется, но в
гораздо меньшей степени, чем российское", – считает
журналист. ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон /
YouTube Холодницкий возглавляет САП с декабря 2015 года.В
марте 2018 года стало известно, что
Национальное антикоррупционное бюро несколько
недель прослушивало кабинет Холодницкого. В
интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что в
деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам
уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его
словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и
эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий
Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную
комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил
комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы
САП. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что
комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на
Холодницкого минимум через месяц.
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