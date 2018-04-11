На процессы в Украине влияют три силы – Россия, США и ЕС, не исключено, что в ситуации с возможной отставкой главы антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого Киев будет прислушиваться к Вашингтону, предположил журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. | Гордон: Мы испытываем влияние трех сил Фото: Gordonua.com "Абсолютно вероятно, что вопрос отставки Холодницкого будет решаться в США. И лучше бы он решался в США, чем в России", – сказал журналист.Он напомнил, что в своих мемуарах бывший вице-президент США Джо Байден вспомнил, как требовал от украинской власти увольнения генпрокурора Виктора Шокина в обмен на кредитные гарантии от США. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил прежний вице-президент США."То есть вопрос о снятии генерального прокурора Шокина тоже решался в США. За это Украина получила, исходя из слов Байдена, $1 млрд кредитных гарантий. Правильно ли это? Как бы нам этого не хотелось, как бы нам не стыдно было в этом признаться, но Украина сегодня не субъект, а объект. Мы испытываем влияние трех сил", – считает Гордон.Журналист назвал эти три силы: Россия, США и Евросоюз. "Влияние третей силы, Евросоюза, мы чувствуем в меньшей степени – у них хватает своих проблем. То есть, с одной стороны, Россия. Это генетически привычное влияние старшего брата. Для многих украинцев Россия, к сожалению, все равно остается старшим братом – в этом и заключается "комплекс меншовартості". С другой стороны – Соединенные Штаты. Это большая геополитическая игра", – сказал Гордон. По его мнению, сегодня Украина "слаба и не может за себя все решать"."Потому что там, где два украинца, – три гетмана. И второе – засилье российской агентуры на самых высоких этажах власти. Американской агентуры практически нет, а вот российской – столько, что диву даешься. И эти люди принимают решения. Естественно, американское влияние тоже проявляется, но в гораздо меньшей степени, чем российское", – считает журналист. ВИДЕО Видео: Дмитрий Гордон / YouTube Холодницкий возглавляет САП с декабря 2015 года.В марте 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро несколько недель прослушивало кабинет Холодницкого. В интервью ZN.UA директор НАБУ Артем Сытник пояснил, что в деле Холодницкого речь идет о "сливе" информации фигурантам уголовных производств, давлении на должностных лиц и судей. По его словам, именно руководитель САП мешает прокурорам профессионально и эффективно выполнять свои обязанности.30 марта генпрокурор Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого. Луценко попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого минимум через месяц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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