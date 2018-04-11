Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что отказывается от военного ответа на химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Times.

«Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии», — говорится в сообщении.

Она также отказалась от «быстрого возмездия», потому что инспекторы ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) прибудут в Сирию только в субботу.

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