10 апреля Левобережный район и мкр. "Восточный" содрогался от мощных взрывов. Слышна громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что это напоминает им 2014 год.

"Что-то вероятно бахает с востока". "Левый. Громко", - пишут мариупольцы, передает со ссылкой на .

В свою очередь пресс-центр Штаба ООС сообщает, что по состоянию на 18:00 зафиксировано 22 обстрела украинских опорных пунктов.

На Донецком направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли позиции близко населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП террористы применили в районе Песков, гранатометы различных систем близко Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка», противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - около Гнутово, Новотроицкого и Опытного. Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого. Позиции под Водяным обстреливал вражеский снайпер.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира