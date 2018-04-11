|Из Мариуполя сообщали о канонаде и сильных взрывах: как в 2014-м
|11.04.2018 08:11
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10 апреля Левобережный
район и мкр. "Восточный" содрогался от мощных взрывов. Слышна
громкая канонада. Встревоженные мариупольцы в соцсетях пишут, что
это напоминает им 2014 год.
На Донецком направлении из 120 мм минометов боевики обстреляли позиции близко населенного пункта Бердянское. Также минометы калибра 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и вооружения БМП террористы применили в районе Песков, гранатометы различных систем близко Лебединского, Водяного и Шахты «Бутовка», противотанковый ракетный комплекс - неподалеку Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - около Гнутово, Новотроицкого и Опытного. Кроме этого, под огонь из вооружения БМП попали защитники Гнутово, из стрелкового оружия - Авдеевки, Павлополя, Красногоровки и Новотроицкого. Позиции под Водяным обстреливал вражеский снайпер.