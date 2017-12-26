На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности депутаты единогласно поддержали проект решения "Об обеспечении сохранности памятника археологии местного значения и размещения музея на участке прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХI-ХIХ ст.) на Почтовой площади в Киеве". Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Согласно проекту решения, коммунальная организация "Музей истории города Киева" должен оформить право постоянного пользования земельными участками ориентировочной площадью 0,83 га, расположенных в границах улицы Набережно-Крещатицкая, Набережное шоссе, Боричев спуск и Владимирский спуск. Там предлагается разместить музей. Чтобы создать музей, согласно проекту решения, необходимо прекратить договор с инвестором строительства подземного ТРЦ на Почтовой Площади. После этого надо принять объект незавершенного строительства в коммунальную собственность", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, документ предусматривает заключение соглашения между Музеем истории города Киева и Государственным предприятием "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" о продолжении выполнения археологических работ.

Также в документе говорится о необходимости проведения открытого международного конкурса на лучший проект будущего музея археологии и истории Киева. Проект решения также должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. После этого документ будет вынесен на пленарное заседание КГС.

Напомним, Киевский городской совет принял бюджет столицы на 2018 год.

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