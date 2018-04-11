|Выступление Цукерберга в Конгрессе США помогло вновь поднять в цене акции Facebook
|11.04.2018 08:15
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После выступления в Сенате США основателя Facebook Марка Цукерберга акции соцсети выросли на 4,5%.
«Акции составили 165 тыс. долл. США и возросли на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние три недели и самым большим приростом компании с 2016 года», — говорится в сообщении.
Акции компании упали после скандала с незаконным использованием данных более чем 87 млн пользователей компанией Cambridge Analytica, чтобы вмешаться в выборы многих стран мира.
Тогда состояние Цукерберга упало почти на 3 млрд долл.
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