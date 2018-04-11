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Выступление Цукерберга в Конгрессе США помогло вновь поднять в цене акции Facebook
11.04.2018 08:15
Выступление Цукерберга в Конгрессе США помогло вновь поднять в цене акции Facebook Акции компании упали после скандала с Cambridge Analytica, сам Цукерберг тогда потерял 3 млрд долл.

После выступления в Сенате США основателя Facebook Марка Цукерберга акции соцсети выросли на 4,5%.

«Акции составили 165 тыс. долл. США и возросли на 4,5%, что является самым высоким показателем за последние три недели и самым большим приростом компании с 2016 года», — говорится в сообщении.

Акции компании упали после скандала с незаконным использованием данных более чем 87 млн пользователей компанией Cambridge Analytica, чтобы вмешаться в выборы многих стран мира.

Тогда состояние Цукерберга упало почти на 3 млрд долл.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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