Кремлевская дипломатия разучилась маневрировать и оценивать риски, стала совершенно непрофессиональной.

Блокирование Россией американского проекта резолюции по поводу применения силами президента Башара Асада химического оружия в Сирии приведет к непредсказуемым последствиям для мира. Такое мнение высказал российский историк и оппозиционер Андрей Зубов на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Вето России в Совбезе ООН, наложенное на проект девяти стран по применению химического оружия режимом Асада в Сирии, – это очень серьезно и очень глупо. Кремлевская дипломатия разучилась маневрировать и оценивать риски, стала совершенно непрофессиональной. Теперь возмездие за содеянное в городе Думе практически неотвратимо, а последствия этого возмездия для мира непредсказуемы», – подчеркнул он.

7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля назвал главу Сирии Башара Асада «животным», заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это «придется заплатить высокую цену».

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В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что «Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки».

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 9 апреля в ходе заседания Совбеза заявил, что российскими специалистами факт применения зарина и хлора в Думе не подтвержден.

9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует в течение ближайших часов принять решение об ответе на химическую атаку в Думе.

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10 апреля Россия заблокировала американский проект резолюции по Сирии на заседании Совета Безопасности ООН. США предлагали создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

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