В Тернопольской области на автодороге Збараж-Подволочиск автомобиль A6 перевернулся на повороте и упал в пруд. Погибло 3 мужчин - 19-летний водитель и его 17 и 23-летний пассажиры. Еще трое пассажиров, между них 16-летняя девушка, в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Авария произошла 9 апреля в 4:30. Водитель автомобиля А6 уроженец Подволочисского района, во время проезда участка с уклоном на спуск и поворот не выбрал безопасную скорость, выехал за пределы проезжей части и перевернулся, въехав в пруд", - говорится в сообщении.

16-летняя девушка остается в больнице в состоянии средней тяжести. С автомобиля который шел ко дну, девушку вытащил ее друг, передает со ссылкой на .

"Я выплыл, откашлялся, нырнул еще раз. Вытащил девушку, помог товарищу. Других ребят не мог достать ", - говорит один из пострадавших Иван Гуцайло.

По словам свидетелей, машина неслась со скоростью не менее 120 километров в час.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения ведется следствие.

В Днепропетровске после вылетел в реку. Ситуация случилась, когда на Центральном мосту столкнулись два автомобиля, один из которых снес ограждение и упал в . Второе авто, , осталось на месте. В результате погибли 36-летний водитель автомобиля и его 33-летняя жена. Двое пассажиров второго автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

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