Избирательные участки для голосования на внеочередных президентских выборах в Азербайджане открылись в среду в 08.00 по местному времени (07.00 по Киеву).

Свыше пяти миллионов граждан страны, имеющих право голоса, будут выбирать главу государства на 5641 избирательном участке в 125 избирательных округах, еще 41 участок откроется за пределами страны.

За пост главы государства борются восемь кандидатов, в числе которых и действующий президент республики Ильхам Алиев.

День выборов в Азербайджане является нерабочим. Перед объявлением об открытии избирательных участков в здании ЦИК страны был исполнен гимн Азербайджана. Затем глава ЦИК Мазаир Панахов объявил о начале выборов.

Первая информация о ходе голосования и явке избирателей будет обнародована в 9.00 по киевскому времени. Согласно законодательству Азербайджана, обязательный порог явки не предусмотрен, следовательно выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

Ранее Центризбирком заявил, что зарегистрировал почти 900 международных наблюдателей. Число местных наблюдателей, аккредитованных на выборы, составляет более 58 тысяч.

Внесенные ранее изменения в конституцию страны сняли ограничения на количество президентских сроков и увеличили их продолжительность до семи лет, следовательно следующие президентские выборы состоятся в Азербайджане только в 2025 году.

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