В прибережной зоне испанского города Мурсия обнаружили труп кашалота, длина которого составляла десять метров. Об этом сообщает National Geographic .

После вскрытия специалисты из Центра спасения дикой природы Эль-Валле нашли пластиковые пакеты, канистру, несколько частей веревки и сеть.

Эксперты пришли к выводу, что кит скончался в результате того, что не смог переварить проглоченный пластик. Они считают, что в связи с этой "блокировкой" в пищеварительной системе животного в брюшной полости могла развиться инфекция - перитонит, которая и привела к смерти.

Кроме того, власти Мурсии приняли решение о запуске кампании по оповещению об опасностях использования одноразовых пластиковых предметов.

Как сообщал svodka.net ранее, жителей столицы Франции и туристов напугал большой кашалот , который выбросился на набережную, размещенную близко от собора Парижской Богоматери в Париже.

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