Из-за весеннего половодья на равнинных реках 11-13 апреля вероятно подтопление в Волынской, Ровенской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Одесской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В частности, на Припяти из-за повышения уровней воды ожидается дальнейшее затопление заводей в Волынской, Ровенской областях. Кроме того, вероятно затопление хозяйственных построек в отдельных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Также дальнейшее затопление заводей прогнозируется в Сумской, Полтавской областях из-за повышения уровня воды в средних и нижних течениях Сулы, Псле, нижних участках Ворсклы, Орели.

Повышение уровня воды на реках бассейна Десны спровоцирует затопление заводей и обтопление территорий и объектов, расположенных на пойме (частей населенных пунктов, приусадебных участков, перелив воды через автодороги местного значения), нарушение транспортного сообщения в Черниговском, Новгород-Северском районах. Также вода на пойму может выйти из-за повышения уровня воды на Верхнем Днепре в Черниговской области.

На украинском участке Дуная возле Вилково Одесской области сохранится удерживание уровней воды на опасных отметках с подтоплением незаселенных участков города.

Напомним, из-за паводка подтопило мост в Луганской области.

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