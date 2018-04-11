В некоторых регионах Украины 11 апреля будет свежо, а кое-где пройдут грозовые дожди.

"Пока большинство украинцев наблюдают и чувствуют почти лето, некоторые, и в это трудно поверить, трясутся от холода. В Одессе, например, сегодня было днем ​​+6 +7 градусов, брррр, и к вечеру только немного потеплело, до +12 градусов. В Черноморске +7, в Белгороде-Днестровском +10", – написала синоптик Наталья Диденко в , передает

Кроме того, в Очакове было +10, в Геническе, Стрелковом +10 – 12, а в Бердянске и Мариуполе до +15 градусов.

"На Западе Украины - очень тепло, но там уже появились первые грозы и кое-где льет и гремит - карта радарных данных. Завтра все так и будет: + 20 +25 градусов, на побережье холодно или свежо, на Западе кое-где грозовые дожди", – резюмировала Диденко.















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