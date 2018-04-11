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Член Североатлантического совета НАТО заявил, что в блоке не доверяют России
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11.04.2018 08:28
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Ни НАТО, ни Европейский союз, ни западные страны нельзя запугать
давлением, чтобы получить уступки, и президент РФ Владимир Путин
уже начинает это понимать, заявил член Североатлантического совета
НАТО Януш Онышкевич. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Онышкевич подчеркнул, что у НАТО нет доверия к России Фото:
wikipedia.org Онышкевич отметил, что ни НАТО, ни Европейский союз,
ни западные страны нельзя запугать давлением, чтобы получить
уступки. Он добавил, что этот факт уже начинает понимать и
президент РФ Владимир Путин.По словам
члена Североатлантического совета НАТО, Россия даже не
пытается вести разговор об урегулировании кризиса.Онышкевич
подчеркнул, что Кремль рассматривает два варианта:
"либо угрозы, либо давайте сделаем вид, что все прошло, и
вернемся к просто бизнесу с Западом". Он подчеркнул, что ни один из
вариантов больше не пройдет.Отношения между Россией и странами
Запада ухудшились после того, как РФ аннексировала Крым и
развязала конфликт на Донбассе.НАТО усиливает свое военное
присутствие в странах Восточной Европы, чтобы дать союзникам
гарантии безопасности в связи со все более вызывающей военной
активностью России в регионе после незаконной оккупации украинского
Крыма и дальнейшей агрессии на востоке Украины.
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