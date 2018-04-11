Ни НАТО, ни Европейский союз, ни западные страны нельзя запугать давлением, чтобы получить уступки, и президент РФ Владимир Путин уже начинает это понимать, заявил член Североатлантического совета НАТО Януш Онышкевич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Онышкевич подчеркнул, что у НАТО нет доверия к России Фото: wikipedia.org Онышкевич отметил, что ни НАТО, ни Европейский союз, ни западные страны нельзя запугать давлением, чтобы получить уступки. Он добавил, что этот факт уже начинает понимать и президент РФ Владимир Путин.По словам члена Североатлантического совета НАТО, Россия даже не пытается вести разговор об урегулировании кризиса.Онышкевич подчеркнул, что Кремль рассматривает два варианта: "либо угрозы, либо давайте сделаем вид, что все прошло, и вернемся к просто бизнесу с Западом". Он подчеркнул, что ни один из вариантов больше не пройдет.Отношения между Россией и странами Запада ухудшились после того, как РФ аннексировала Крым и развязала конфликт на Донбассе.НАТО усиливает свое военное присутствие в странах Восточной Европы, чтобы дать союзникам гарантии безопасности в связи со все более вызывающей военной активностью России в регионе после незаконной оккупации украинского Крыма и дальнейшей агрессии на востоке Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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