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С британского архива исчезли документы, подтверждающие связь британской разведки с коммунистами
26.12.2017 17:07
С британского архива исчезли документы, подтверждающие связь британской разведки с коммунистами
Из Национального архива Великобритании исчезло более тысячи документов
Из Национального архива Великобритании исчезли тысячи правительственных документов по наиболее противоречивых эпизодов истории XX века.
С британского архива исчезли документы, подтверждающие связь британской разведки с коммунистами Фото: з відкритих джерел

Так, из архива исчезли документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также так называемое письмо Зиновьева - обращение к английским коммунистов якобы от имени социалистических революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем комитета Коминтерна, авторство письма отклоняло. Однако документ привел к отставке правительства лейбористов и победы на внеочередных выборах Консервативной партии, - сообщает The Guardian.

Другие пропавшие документы касаются британской колониальной администрации в Палестине, тестирование вакцины от полиомиелита и территориальных споров с Аргентиной.

В общем исчезло более тысячи папок, каждая из которых состоит из десятков документов.

Документы исчезли после того, как сотрудники правительства забрали их из архива.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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