Из Национального архива Великобритании исчезло более тысячи документов

Так, из архива исчезли документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также так называемое письмо Зиновьева - обращение к английским коммунистов якобы от имени социалистических революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем комитета Коминтерна, авторство письма отклоняло. Однако документ привел к отставке правительства лейбористов и победы на внеочередных выборах Консервативной партии, - сообщает The Guardian.

Другие пропавшие документы касаются британской колониальной администрации в Палестине, тестирование вакцины от полиомиелита и территориальных споров с Аргентиной.

В общем исчезло более тысячи папок, каждая из которых состоит из десятков документов.