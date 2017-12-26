|С британского архива исчезли документы, подтверждающие связь британской разведки с коммунистами
|26.12.2017 17:07
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Из Национального архива Великобритании исчезло более тысячи документовИз Национального архива Великобритании исчезли тысячи правительственных документов по наиболее противоречивых эпизодов истории XX века.
Фото: з відкритих джерел
Так, из архива исчезли документы, касающиеся войны за Фолклендские острова, проблем вокруг Северной Ирландии, а также так называемое письмо Зиновьева - обращение к английским коммунистов якобы от имени социалистических революционных деятелей с призывом активизировать подрывную работу. Руководство СССР, включая самого Григория Зиновьева, который в то время был председателем комитета Коминтерна, авторство письма отклоняло. Однако документ привел к отставке правительства лейбористов и победы на внеочередных выборах Консервативной партии, - сообщает The Guardian.
Другие пропавшие документы касаются британской колониальной администрации в Палестине, тестирование вакцины от полиомиелита и территориальных споров с Аргентиной.
В общем исчезло более тысячи папок, каждая из которых состоит из десятков документов.
Документы исчезли после того, как сотрудники правительства забрали их из архива.