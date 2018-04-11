|«Никого из начальства нет», — так ответили в авиакомании, чей вертолет разбился в Хабаровске посреди улицы (видео)
|11.04.2018 08:31
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Представители авиакомпании «Восток», которой, по предварительным данным, принадлежал упавший в Хабаровске вертолет Ми-8, не смогли прокомментировать сообщение.
«Никого из начальства сейчас нет на месте. Пресс-службы у нас нет», — коротко отрезали в приемной авиакомпании.
В данный момент в Хабаровске продолжает идти дождь, а сила ветра достигает 12 метров в секунду. Согласно сообщениям местных пользователей социальных сетей, на месте происшествия густой туман. Также известно, по предварительным данным, вертолет совершал учебный полет.
«Ми-8 принадлежал авиакомпании «Восток», по предварительным данным, полет был учебным», — добавил источник.
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