Представители авиакомпании «Восток», которой, по предварительным данным, принадлежал упавший в Хабаровске вертолет Ми-8, не смогли прокомментировать сообщение.

«Никого из начальства сейчас нет на месте. Пресс-службы у нас нет», — коротко отрезали в приемной авиакомпании.

В данный момент в Хабаровске продолжает идти дождь, а сила ветра достигает 12 метров в секунду. Согласно сообщениям местных пользователей социальных сетей, на месте происшествия густой туман. Также известно, по предварительным данным, вертолет совершал учебный полет.

«Ми-8 принадлежал авиакомпании «Восток», по предварительным данным, полет был учебным», — добавил источник.

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