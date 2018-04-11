Том Боссерт работал в Белом доме с момента инаугурации Дональда Трампа. Он был ключевым советником по кибербезопасности.

Советник президента США Дональда Трампа по внутренней безопасности Том Боссерт ушел в отставку, сообщила пресс-служба Белого дома, передает CNN. Причина отставки официально не названа.

Боссерт работал в Белом доме с момента инаугурации Дональда Трампа. Он был ключевым советником по кибербезопасности, а также руководил действиями правительства по ликвидации последствий ураганов, которые ударили в прошлом году по Техасу, Пуэрто-Рико и Виргинским островам.

«Том возглавлял усилия Белого дома по защите нашей страны от терроризма, усилению нашей киберзащиты и ликвидации последствий беспрецедентных природных катастроф,- заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она добавила, что Трамп благодарит его за службу родине и желает ему только наилучшего.

Газета The Washington Post пишет, что Боссерт был «союзником» бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, который недавно также ушел из Белого дома. Отставка Боссерта произошла через день после официального вступления в должность Джона Болтона, сменившего Макмастера.

17 марта замглавы ФБР Эндрю Маккейб официально ушел в отставку.

Ранее в отставку ушли госсекретарь США Рекс Тиллерсон и пресс-секретарь Шон Спайсер.

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