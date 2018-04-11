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Разбившийся в Хабаровске Ми-8 был технически исправен - авиакомпания
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11.04.2018 08:36
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Вертолет, потерпевший крушение в Хабаровске, был не новым, но перед
полетом его проверяли и никаких неисправностей не обнаружили,
рассказал представитель авиакомпании "Восток". Представитель
авиакомпании уверяет, что вертолет был исправен Фото: dvnovosti.ru
По словам собеседника агентства, вертолет был не новым, но перед
полетом его проверяли и никаких неисправностей не обнаружили.Он
добавил, что в авиакомпании проводят внутреннюю проверку,
конкретной версии крушения пока нет.Агентство уточняет, что
вертолет упал примерно в километре от многоэтажных жилых домов, на
антенном поле.Вертолет авиакомпании "Восток" разбился в Хабаровске
11 апреля. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.
Местные СМИ сообщали, что, по предварительной версии, вертолет
упал, задев антенну, которую скрывал туман. В связи с
инцидентом в городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального
масштаба.
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