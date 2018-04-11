Вертолет, потерпевший крушение в Хабаровске, был не новым, но перед полетом его проверяли и никаких неисправностей не обнаружили, рассказал представитель авиакомпании "Восток". Представитель авиакомпании уверяет, что вертолет был исправен Фото: dvnovosti.ru По словам собеседника агентства, вертолет был не новым, но перед полетом его проверяли и никаких неисправностей не обнаружили.Он добавил, что в авиакомпании проводят внутреннюю проверку, конкретной версии крушения пока нет.Агентство уточняет, что вертолет упал примерно в километре от многоэтажных жилых домов, на антенном поле.Вертолет авиакомпании "Восток" разбился в Хабаровске 11 апреля. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. Местные СМИ сообщали, что, по предварительной версии, вертолет упал, задев антенну, которую скрывал туман. В связи с инцидентом в городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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