Однако если человеку нужна неотложная помощь, врач предоставит ее независимо от того, подписал пациент декларацию или нет, пишет «Сегодня».

С 2020 года медреформа вступит в силу полностью и тогда врач не должен будет предоставлять первичную медицинскую помощь пациентам, которые отказываются подписать декларацию.

Кроме того, доктора первички будут получать деньги только за пациентов, с которыми они подписали декларацию.

За одного пациента врач получит 370 грн в год. Но частные врачи отказываются от медреформы, хотя украинцы могут подписать декларацию и с ними.

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