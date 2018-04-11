Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химической атаки в сирийской Думе.

За документ проголосовали 12 членов Совбеза из 15; против инициативы США выступила делегация Боливии, представители Китая воздержались.

Американский вариант резолюции предполагал воссоздание независимого механизма расследования химатаки; согласно документу, следователи и представители гуманитарных организаций должны были получить доступ к месту атаки в Думе. Следователям предписывалось установить, была ли химатака и если да, кто к ней причастен. Результаты расследования должны были быть опубликованы.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что в проекте резолюции были учтены все предложения российской стороны, которые «не ставят под сомнение независимость, беспристрастность и профессионализм нового расследования».

Российский представитель Василий Небензя назвал документ шагом к международной конфронтации.

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