|Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии
|11.04.2018 08:40
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Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН о расследовании химической атаки в сирийской Думе.
За документ проголосовали 12 членов Совбеза из 15; против инициативы США выступила делегация Боливии, представители Китая воздержались.
Американский вариант резолюции предполагал воссоздание независимого механизма расследования химатаки; согласно документу, следователи и представители гуманитарных организаций должны были получить доступ к месту атаки в Думе. Следователям предписывалось установить, была ли химатака и если да, кто к ней причастен. Результаты расследования должны были быть опубликованы.
Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что в проекте резолюции были учтены все предложения российской стороны, которые «не ставят под сомнение независимость, беспристрастность и профессионализм нового расследования».
Российский представитель Василий Небензя назвал документ шагом к международной конфронтации.