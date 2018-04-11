|Появилось видео крушения вертолета в российском Хабаровске
|11.04.2018 08:41
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В связи со вчерашним падением вертолета в Хабаровске ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает со ссылкой на Mash.
Ми-8 совершил жесткую посадку, во время которой загорелся. Очевидцы сняли видео с места трагедии. На нем мужчина сообщил, что вертолет задел вышку, что и якобы стал причиной аварии.
Как сообщал шесть человек, по предварительным данным, погибли в результате катастрофы вертолета в Хабаровске.
Видео можно посмотреть тут.
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