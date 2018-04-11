Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что провел "замечательный" разговор со своим немецким коллегой Хайко Маасом и договорился с ним о сотрудничестве в вопросах безопасности, освобождения заключенных в России украинцев и миротворческой миссии на Донбассе. Климкин встретился с Маасом Фото: EPA "Соберемся в нормандском формате на уровне министров со временем, если будет хотя бы небольшой шанс на успех", - отметил Климкин.Он добавил, что провел "замечательный" разговор с Маасом."Будем работать вместе по вопросам безопасности, освобождение заключенных в РФ украинцев и формата миротворческой мисии на Донбассе", – заявил глава МИД Украины. Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам’ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув’язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2018 р. Украина, Германия и Франция вместе с РФ входят в "Нормандскую четверку" – один из форматов,в которых ведутся переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.Встреча глав МИД "Нормандской четверки" 16 февраля 2018 года не состоялась из-за того, что в ней не смогли принять участие министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года, а встреча – 19 октября 2016 года. Следующая встреча запланирована на май 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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