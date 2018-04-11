|Климкин: Соберемся в нормандском формате на уровне министров со временем, если будет хотя бы небольшой шанс на успех
|11.04.2018 08:44
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Чудова розмова з нім.колегою Маасом,якого пам’ятаю як Міністра юстиції:) працюватимемо разом з питань безпеки, звільнення ув’язнених в РФ українців,формату миротв.місії на Донбасі. Зберемося в Нормандському форматі на рівні міністрів часом,якщо буде хоча б невеликий шанс на успіх— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 квітня 2018 р.
Украина, Германия и Франция вместе с РФ входят в "Нормандскую четверку" – один из форматов,в которых ведутся переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе.Встреча глав МИД "Нормандской четверки" 16 февраля 2018 года не состоялась из-за того, что в ней не смогли принять участие министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.Последние телефонные переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись 24 июля 2017 года, а встреча – 19 октября 2016 года. Следующая встреча запланирована на май 2018 года.
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