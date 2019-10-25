37-річна Кейт Міддлтон разом з дітьми заглянула в маскарадний магазин в Нортфолку. Підготовка до Хелловіну в сімействі герцогів Кембриджських йде повним ходом.







У повсякденному житті майбутня королева поводиться, як звичайнісінька мама. Кейт сама ходить за покупками, чим не перестає вражати британців. Так, герцогиню помітили в супермаркеті Sainsbury's в супроводі шестирічного сина Джорджа і чотирирічної дочки Шарлотти. Покупці впізнали Кейт тільки коли вона сканувала атрибутику для свята на касі самообслуговування. За словами очевидців, армия принца Вільяма була одягнена в чорне поло і брюки, а Шарлотта - в клітчасту спідницю. 53-річна Кеті Уіттакер зізналася, що сфотографувати монархів було неможливо через пильного охоронця сімейства.



«Разом з Шарлоттою і Джорджем вона вибирала костюми на Хеллоуїн. Їх охоронець попереджав, що їх не можна фотографувати», - цитує слова покупниці видання Mirror.



Вона зазначила, що Кейт виглядала чудово, як і завжди.

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