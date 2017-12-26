Погода, Новости, загрузка...
Опять за старое? Путина засекли в компании мальчика
26.12.2017 17:11
Опять за старое? Путина засекли в компании мальчика По теме:

Российский президент уже часто попадал в громкие скандалы – на его, мягко говоря, чрезмерное внимание к детям намекали давно.

Недавно хозяин Кремля дал повод лишний раз поднять эту тему: во время хоккейного матча на Красной площади в Москве его заметили в компании маленького мальчика, пишет  со ссылкой на .

Соответствующий снимок опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Пользователи уже выразили свое возмущение увиденным: мол, Путин только и делает, что фотографируется "с детьми и животными".

 







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить