Российский президент уже часто попадал в громкие скандалы – на его, мягко говоря, чрезмерное внимание к детям намекали давно.

Недавно хозяин Кремля дал повод лишний раз поднять эту тему: во время хоккейного матча на Красной площади в Москве его заметили в компании маленького мальчика, пишет со ссылкой на .

Соответствующий снимок опубликовал в своем Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Пользователи уже выразили свое возмущение увиденным: мол, Путин только и делает, что фотографируется "с детьми и животными".

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