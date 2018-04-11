Такое мнение высказал прежний глава Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский.

При этом отмечается, что возможности флотов США и РФ вполне позволяют «не заходить на территорию противника: борьба флотов не подразумевает сближения кораблей».

«Это движение с военно-морской базы Норфолк — скорее, такое показательное выступление, наследство из дипломатии прежних лет», — подчеркнул он.

По его мнению, ситуация в Средиземном море не дойдет до реальных ударов ни с одной из сторон, все будет зависеть от руководства обеих стран.

Полковник запаса Виктор Мураховский отмечает, что если до Средиземного моря дойдет только одна авианосная группировка, РФ легко ответит в случае необходимости морской ракетной авиацией и подлодками.

«Правда, скорее только, этого не будет. Например, около Северной Кореи кружили иногда и по три авианосных группировки, до ударов так и не доходило»,— подчеркнул он.

Кроме того, знаток уточнил, что за то время, пока группировка будет идти из Норфолка — а это не менее шести дней,— ситуация в регионе может поменяться «несколько раз».

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