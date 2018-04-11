Москва "закидывает удочку" для Порошенко. Готов ли он подписать перед своим уходом в 2019-м новый многолетний договор, выгодный Кремлю? Об этом Заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

""Газпром" начал брачные игры перед подписанием нового транзитного контракта с Украиной.

Как заявил глава концерна Миллер, "Газпром" готов сохранить транзит через украинскую ГТС в размере 10-15 млрд кубов газа в год, если Украина докажет экономическую целесообразность.

На самом деле "Газпром" еще не один десяток лет будет качать газ через Украину десятками миллиардов кубов. Даже если построят "Северный поток-2".

Так к чему слова Миллера?

Москва "закидывает удочку" для Порошенко. Готов ли он подписать перед своим уходом в 2019-м новый многолетний договор, выгодный Кремлю?

А за это Порошенко получит бочку варенья и корзину печенья от Путина.

Игры начались..." - Заявил Дмитрий Корнейчук.

"Хорошая новость из Берлина. Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2".

Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины.

Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook.

Во вторник Меркель в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что реализация "Северного потока — 2" невозможна без определения будущей роли украинского транзита.

По ее словам, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным она говорила о невозможности того, чтобы Украина потеряла значение как страна — транзитер газа.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в ответ напомнил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину, он может сохраниться в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, если Киев докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил европейским партнерам принять участие в модернизации украинского трубопровода вместо того, чтобы инвестировать в "Северный поток — 2". Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя эти заявления, отметил, что украинский руководитель так дискредитировал свою страну как транзитера, что Европа уже не хочет зависеть от ее непредсказуемости и конфликтности.

Прекращение транзита российского газа через украинскую ГТС нанесет ощутимый убыток экономике страны. Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью DW. Он заявил, что убыток будет измеряться миллиардами долларов, следовательно уже сейчас Нафтогаз "охотится" за имуществом и денежными средствами Газпрома.

Глава Нафтогаза сказал, что убытки составят 2-3% от ВВП Украины. Это будет болезненный удар по экономике страны. По его мнению, Россия стремится подавить Украину в первую очередь экономическим путем. Такое развитие событий ожидается при «мягком» сценарии. «Жесткий» сценарий предполагает открытые военные действия.

По результатам 1 квартала 2018 года объемы транзита газа из России в Европейский Союз через территорию Украины составляют 20,1 млрд кубических метров. С начала этого года объемы транзита сократились на 3,1 млрд кубических метров, что составляет 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако уже в марте этого года было зафиксировано существенное увеличение объемов прокачиваемого газа через украинскую ГТС на 21%.

"Берлин не противоречит самому себе. Говоря о сохранении транзита через Украину, немцы хотят иметь гарантии поставок российского газа до момента полноценного запуска "Северного потока – 2". Газ пойдет и дальше через украинскую трубу, но речь идет, до какого объема сократится транзит", - объясняет знаток по вопросам газа Валентин Землянский.

Отметим, что по расчетам "Газпрома", транзит через Украину после запуска Северного потока сократился в 10 раз.

По его мнению, в Берлине опасаются, что в случае ухудшения отношений Киева и Москвы (а то и полноценного конфликта) "голубое топливо" может вообще перестать поступать через украинскую ГТС.

"Немцы и других европейцы, наслушавшись "горячих голов" в Украине, думают, как обезопасить себя, прежде только, а не об украинском интересе", - дает расклад Землянский.

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