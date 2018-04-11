Французский фрегат оснащен 16 крылатыми ракетами и 16 ракетами класса «земля-воздух». В настоящее время он идет вдоль ливанского берега вместе с кораблями ВСМ США в рамках операции по борьбе с боевиками Исламского государства в Сирии и Ираке.

На минувших выходных российский военный самолет совершил маневр на низкой высоте над французским военным кораблем в восточной части Средиземного моря, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ВМС Франции, информирует svodka.net.

По словам источника, «несколько дней назад» российский самолет пролетел над фрегатом Aquitaine. При этом самолет был вооружен. Точная дата не указывается.

«Полеты военных самолетов над военными кораблями случаются в море. Когда они подходят слишком близко, противоположную сторону уведомляют о случившемся», — сказал источник.

Франция связалась с российской стороной по этому вопросу.

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Французский фрегат оснащен 16 крылатыми ракетами и 16 ракетами класса «земля-воздух». В настоящее время он идет вдоль ливанского берега вместе с кораблями ВСМ США в рамках операции по борьбе с боевиками Исламского государства в Сирии и Ираке.

Российская авиация часто проводила подобные «агрессивные» полеты над военными кораблями стран Запада.

Инцидент в Средиземном море произошел на фоне напряжения между Россией и странами Запада из-за химической атаки в сирийском городе Дума. В результате нападения 7 апреля погибли по меньшей мере 70 человек, еще больше 1000 пострадали.

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