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В Киевской области ограбили и сожгли авто "Укрпошти", в котором везли пенсии – полиция
11.04.2018 08:52
Из автомобиля "Укрпошти" близко села Острая Могила Киевской области злоумышленники украли около 200 тыс. грн, отметили в областной полиции.   | В Киевской области напали на авто "Укрпошти" Фото: kv.npu.gov.ua "Злоумышленники подрезали автомобиль служащих и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс грн., после чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От пламени также сгорело транспортное средство потерпевших", – рассказали в полиции.Для разыска злоумышленников в Киевской области объявили план "Сирена".ВИДЕОВидео: Поліція Київщини / YouTube

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