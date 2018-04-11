Из автомобиля "Укрпошти" близко села Острая Могила Киевской области
злоумышленники украли около 200 тыс. грн, отметили в областной
полиции. | В Киевской области напали на авто "Укрпошти"
Фото: kv.npu.gov.ua "Злоумышленники подрезали автомобиль служащих
и, использовав слезоточивый газ, похитили у них около 200 тыс грн.,
после чего подожгли один из своих автомобилей и скрылись. От
пламени также сгорело транспортное средство потерпевших", –
рассказали в полиции.Для разыска злоумышленников в Киевской области
объявили план "Сирена".ВИДЕОВидео: Поліція Київщини / YouTube
Сводка.нет - Новости Украины и Мира