Во время отдыха в Альпах пропал руководитель немецкого холдинга Tengelmann Group, включающий в себя сеть строительных магазинов OBI, Карл-Эриван Хауб. Об этом сообщает Reuters .

Миллиардер в возрасте 58 лет отправился к пику Кляйн-Маттерхорн из отеля, расположенного на горнолыжном курорте в Церматте в Швейцарии, в понедельник, 9 апреля. После этого никакой информации о его местонахождении не поступало.

Члены семьи Хауба подняли тревогу и обратились к сотрудникам полиции, когда бизнесмен не прибыл на запланированную встречу в Церматте.

В настоящее время в районе, где пропал миллиардер, проводится активная поисково-спасательная операция, которую осложняют неблагоприятные условия.

Известно, что Tengelmann Group владеет 73 инвестициями с оборотом приблизительно 30 миллиардов евро и насчитывает более 215 000 сотрудников.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 5 апреля, на горе Брескул в Закарпатской области произошло схождение двух лавин .

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