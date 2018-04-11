Наследный принц Саудовской Аравии заявил о том, что королевство готово принять участие в операции в Сирии. Просто надо представить, что самый толстый и богатый рынок вооружений, расположенный именно в этой стране. Там происходят пышные выставки военной техники, на которую производители вооружений везут все свои новинки, в надежде продать это для ВС Аравии. В общем, авиационный парк там довольно внушительный и набор боеприпасов – тоже. Тем более, что не только и не только Асад и его армия интересны саудитам, как иранцы и их объекты. Это можно понять хотя бы потому, что Тегеран не раз делал заявления о том, что будь у него ЯО, то он его использовал бы для уничтожения Израиля и Саудовской Аравии, информирует svodka.net.

В общем, по этой части, Москва и Тегеран – два молодца, одинаковых с яйца. На этой почве, за последние пару недель, произошло беспрецедентное сближение региональной политики Израиля и Саудовской Аравии. Как уже известно, израильтяне нанесли ракетный удар по авиабазе сирийских ВВС, где орудуют иранцы и Россияне. Якобы, из восьми ракет – пять были сбиты средствами ПВО, но в Израиле довольно четко заявили, что никаких ракет они не запускали и тем не менее, все восемь – накрыли свои цели. Ни одной ракеты сбито не было. Наверняка, над текстом этого заявления, поработал прежний одессит, отбывший на землю предков. То есть, Израиль уже начал, а Саудовская Аравия заявила о готовности и уже перебросила свою авиацию на северные аэродромы страны.

Кроме того, к берегам Сирии подтягиваются корабли ВМФ США, в том числе и авианосная ударная группировка, во главе с авианосцем Гарри Трумэн. В ее составе имеются ракетные эсминцы и ракетный крейсер. Все это — вдобавок к уже находящемся на месте кораблям, на борту которых – тоже имеются крылатые ракеты. Известно о том, что как минимум один эсминец США с 96 ракетами и корвет ВМС Франции с двумя дюжинами ракет, уже на месте.

Что характерно, всю эту армаду можно было бы просто не тащить к берегу Сирии, поскольку на аэродромах, по периметру Сирии, вполне довольно авиации, чтобы сыграть с Асадом в «жмурки». А кроме того, в Бахрейне, на западе Персидского Залива, дислоцируется Пятый Оперативный Флот США с авианосцем и кораблями, которые способны своими ракетами решить любые задачи в Сирии. Тем не менее, Средиземное море бурлит от мчащегося на Восток флота США.

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Разгадка таких маневров может крыться в следующем. Пару месяцев назад, в распоряжение Шестого Оперативного Флота США, дислоцирующегося в Средиземном море, прибыло три больших десантных корабля, с экспедиционным отрядом Корпуса Морской Пехоты США. Какова была цель этой переброски – пока не ясно, однако ответ на этот вопрос может дать приведение в полную боевую готовность личного состава морской пехоты Ее Величества, которые расположены на соответствующей базе на острове Крит.

В общем, ситуация складывается таким образом, что дело может и не ограничиться просто авиационными ударами по военной инфраструктуре сирийской армии и правительственным зданиям, но может произойти и наземная операция, неизвестного масштаба.

Согласно сообщениям местной прессы, уже есть представление о возможных целях. В основном это авиабазы, но есть и перечень правительственных объектов, которые могут подвергнуться ударам. Это значит, что коалиция решила вынуть суслика из норки и содрать с него шкурку. В любом случае, уже прошло сообщение о том, что небо над Восточным Средиземноморьем закрыто на 72 часа, а это – не спроста.

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Наверное, в ближайшие часы стает понятно, что именно коалиция решила делать, но то, что химический Асад и химический Путин уже всех достали до чертиков – бесспорно. Сейчас – самый удобный момент закончить совершенно тупую и кровавую игру трех преступных режимов, ибо Москва сейчас лихорадочно рассовывает свое бабло по надежным карманам, ибо завтра его может и не быть. Пока эти суслики суетятся в своих норках, можно выловить суслика с длинной шеей. И тут авианосец – как нельзя кстати. По примеру операции по ликвидации Бин Ладена, его тушку доставили на авианосец, где была проведена его идентификация, и только после этого, труп террориста был выброшен на ужин акулам. Возможно, это станет хорошей традицией и Асад не будет последним ужином для рыбок.

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