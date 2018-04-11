За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня.

Агрессор совершил 64 обстрела позиций украинских защитников, применяя при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение, пишет на своей странице в Facebook пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении под огонь из запрещенных 120-мм минометов попали укрепления бойцов близко Бердянского, Лебединского, Широкино, Водяного, Песков, Каменки, Авдеевки и шахты «Бутовка».

Также близко Водяного, Песков и Каменки боевики вели огонь из танков, а в районе Песков, Талаковки, Лебединского и шахты «Бутовка» из минометов калибра 82 мм. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Лебединского, Авдеевки, Старогнатовки, Талаковки, Марьинки, Каменки, Гнутово, Красногоровки, Водяного, шахты «Бутовка», Опытного, Новотроицкого и Павлополя, из БМП – по защитникам Песков, Гнутово и Красногоровки, а близко Широкино применили противотанковый ракетный комплекс.

На Луганском направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал укрепления украинских военных близко Новоалександровки, а вооружение БМП применил в районе Луганского.

«В результате вражеского огня четверо украинских воинов получили ранения и один военнослужащий получил боевое травмирование. Пострадавших защитников оперативно доставили в лечебные учреждения», — говорится в сообщении пресс-центра.

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