Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, которая находится в киевском СИЗО, попросилась в больницу.

Как передает "", об этом рассказала сестра нардепа Вера, которая не смогла попасть на свидание с Надеждой Савченко, передает

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - рассказала Вера Савченко.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - сообщила сестра нардепа.

По ее словам, такое поведение вовсе нехарактерное для Надежды Савченко.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, вероятно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но вероятно, они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

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